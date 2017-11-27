Ученые из Мичиганского университета выяснили, эффективно сжигать накопленные жиры организму помогает корица. Она содержит соединение под названием коричный альдегид. Именно оно придаёт специям из коры коричного растения неповторимый аромат, а кроме тока еще и защищает организм от гипергликемии и ожирения.

Этот факт известен учёным уже давно, а вот принцип действия коричного альдегида они разгадали только сейчас. Соеднинение улучшает метаболизм, заставляя клетки преобразовывать запасы жира в энергию. Коричный альдегид активно используется в пищевой промышленности и довольно дешев, поэтому может стать хорошей альтернативой дорогим лекарственным препаратам.