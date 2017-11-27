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27 ноября 2017
10:15:34

Бороться с лишним весом в ближайшем будущем поможет недорогая таблетка со специей

Ученые из Мичиганского университета выяснили, эффективно сжигать накопленные жиры организму помогает корица. Она содержит соединение под названием коричный альдегид. Именно оно придаёт специям из коры коричного растения неповторимый аромат, а кроме тока еще и защищает организм от гипергликемии и ожирения.

Этот факт известен учёным уже давно, а вот принцип действия коричного альдегида они разгадали только сейчас. Соеднинение улучшает метаболизм, заставляя клетки преобразовывать запасы жира в энергию. Коричный альдегид активно используется в пищевой промышленности и довольно дешев, поэтому может стать хорошей альтернативой дорогим лекарственным препаратам.

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