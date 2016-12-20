С улицы Баныкина в Центральном районе 39-летний автовор похитил ВАЗ-2106. В полицию за помощью обратился владелец машины. Ориентировку на транспортное средство дежурный направил всем патрульным экипажам, охраняющим общественный порядок на тольяттинских улицах.

Оперативники взяли под наблюдение места возможного отстоя автомашины, пункты приема металла и продажи бывших в употреблении автомобильных запчастей. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого и место нахождения «шестерки».

Злоумышленник задержан, возбуждено уголовное дело.