«Лада» проведет свой заключительный домашний матч сезона. Соперником будет казанский «Ак Барс». В нынешнем сезоне соперники уже встречались: в Казани сильнее оказались хозяева льда. Любителей хоккея, которые придут сегодня на "Лада-Арену», ждет много интересного.

Председатель правления Межрегионального Координационного Центра «Поволжье» Владимир Асеев вручит почетные грамоты заслуженному тренеру России и Казахстана, бывшему главному тренеру команды "Лада-2" Валерию Панину и Сергею Каткову, бывшему директору ХК "Лада" и Дворца спорта "Волгарь".

Спортивный комментатор и сотрудник радиостанции «Август» Сергей Питерцев представит гимн тольяттинского хоккейного клуба, который сам же и исполнит. В холлах ледового дворца будет организована дегустация и продажа фермерских деликатесов.

По окончании матча состоится церемония награждения "Бесценного игрока" Клуба "Бесценным болельщиком" в рамках совместного проекта КХЛ и официального партнера Чемпионата Континентальной хоккейной лиги - Чемпионата России по хоккею компании Mastercard "Бесценная Лига". Начало в 19-00.

Фото: ХК "Лада"