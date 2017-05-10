Фестиваль национальных культур проведет Тольяттинский краеведческий музей. В эту субботу, 13 мая, с 12.00 до 17.00, как и в былые времена (когда еще проходила самая известная музейная акция - «Музейный Пикник»), поле перед музеем наполнится интересными участниками, запестрит работами народных умельцев, а со сцены зазвучат красивые народные песни.
На площадке народных промыслов местные мастера проведут мастер-классы по различным видам рукоделия: вязанию, вышивке, гончарному мастерству, плетению и т.д.
На площадке народных игр можно будет активно подвигаться, посоревноваться, проявить свою ловкость и сообразительность. Здесь вас ждут ролевые игры: чувашская игра «Птицы» (многие знают похожую игру «Море волнуется раз»), мордовская игра «В ключи», похожая на игру в «Уголки», татарские «Жмурки», русский «Дударь» и многое другое.
В фестивале также примут участие и другие резиденты «Музейного Квартала». Тольяттинский художественный музей организует свою площадку, на которой представит мастер-класс по плетению из бумаги. А Центральная библиотека им. Татищева представит на фестивале выставку-презентацию литературы малых жанров устного народного творчества.
Специально для тех, кто хотел бы ближе познакомиться с традициями нашей территории, состоится открытая лекция «Становление особенностей традиционной культуры Самарской Луки», которую проведет эколог, специалист по ценным природным территориям, собиратель фольклора, кандидат биологических наук, заместитель директора Детского оздоровительно-образовательного центра «Жигули» Юрий Рощевский.
Вход на фестиваль свободный.
Музей будет работать в обычном режиме. Стоимость билетов на экспозиции и выставки от 50 до 200 руб.
Об этом сообщает администрация
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