Фестиваль национальных культур проведет Тольяттинский краеведческий музей. В эту субботу, 13 мая, с 12.00 до 17.00, как и в былые времена (когда еще проходила самая известная музейная акция - «Музейный Пикник»), поле перед музеем наполнится интересными участниками, запестрит работами народных умельцев, а со сцены зазвучат красивые народные песни.

На площадке народных промыслов местные мастера проведут мастер-классы по различным видам рукоделия: вязанию, вышивке, гончарному мастерству, плетению и т.д.

На площадке народных игр можно будет активно подвигаться, посоревноваться, проявить свою ловкость и сообразительность. Здесь вас ждут ролевые игры: чувашская игра «Птицы» (многие знают похожую игру «Море волнуется раз»), мордовская игра «В ключи», похожая на игру в «Уголки», татарские «Жмурки», русский «Дударь» и многое другое.

В фестивале также примут участие и другие резиденты «Музейного Квартала». Тольяттинский художественный музей организует свою площадку, на которой представит мастер-класс по плетению из бумаги. А Центральная библиотека им. Татищева представит на фестивале выставку-презентацию литературы малых жанров устного народного творчества.

Специально для тех, кто хотел бы ближе познакомиться с традициями нашей территории, состоится открытая лекция «Становление особенностей традиционной культуры Самарской Луки», которую проведет эколог, специалист по ценным природным территориям, собиратель фольклора, кандидат биологических наук, заместитель директора Детского оздоровительно-образовательного центра «Жигули» Юрий Рощевский.

Вход на фестиваль свободный.

Музей будет работать в обычном режиме. Стоимость билетов на экспозиции и выставки от 50 до 200 руб.