На сцену театра «Колесо» выйдут известные люди нашего города, чтобы показать зрителям спектакль «Обыкновенно чудо в городе Т» по пьесе Евгения Шварца в постановке Олега Скивко. Это сказка о любви, добре, справедливости.

И, наверное, о благотворительности, потому что все собранные на этом вечер средства направят на программу «Во имя жизни». А именно, на лечение двух больных детей – Арсения Новичкова и Ксении Балкаевой. За час до спектакля в фойе театра начнет работу новогодняя «Ярмарка чудес».

Кроме того, состоится передача оливкового дерева - символа добра - вновь избранной Патронессе благотворительности 2018 года Практически все билеты на завтрашний вечер уже разобраны, осталось несколько штук. Вы можете успеть их приобрести, позвонив в «Фонд Тольятти» по телефону 53-67-50.