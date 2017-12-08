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08 декабря 2017
09:49:42

Большой благотворительный вечер в Тольятти состоится уже завтра

На сцену театра «Колесо» выйдут известные люди нашего города, чтобы показать зрителям спектакль «Обыкновенно чудо в городе Т» по пьесе Евгения Шварца в постановке Олега Скивко. Это сказка  о любви, добре, справедливости.

И, наверное, о благотворительности, потому что все собранные на этом вечер средства направят на программу «Во имя жизни». А именно, на лечение двух больных детей – Арсения Новичкова и Ксении Балкаевой. За час до спектакля в фойе театра начнет работу новогодняя «Ярмарка чудес».

Кроме того, состоится  передача оливкового дерева - символа добра - вновь избранной Патронессе благотворительности 2018 года Практически все билеты на завтрашний вечер уже разобраны, осталось несколько штук. Вы можете успеть их приобрести, позвонив в «Фонд Тольятти» по телефону 53-67-50.




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