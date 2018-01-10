Как показал опрос Левада Центра, в этом уверены две трети наших сограждан. Главными врагами респонденты называют США, Украину и Европу. При этом, 23% опрошенных уверены, что наша страна окружена врагами со всех сторон. Социологи объясняют неприязненный настрой россиян информационным фоном — о врагах и заговорах против России все время говорят по телевизору.