Как показал опрос Левада Центра, в этом уверены две трети наших сограждан. Главными врагами респонденты называют США, Украину и Европу. При этом, 23% опрошенных уверены, что наша страна окружена врагами со всех сторон. Социологи объясняют неприязненный настрой россиян информационным фоном — о врагах и заговорах против России все время говорят по телевизору.
Источник Эхо Москвы
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