Как выяснили социологи Левада-Центра, таких 70%. Каждый пятый гражданин страны проведёт новогоднюю ночь в гостях. При этом только 3% собираются уехать за рубеж. Работать в праздники будут 8% участников опроса.

По данным социологов, Новый год является самым популярным зимним праздником - его планируют отмечать 95% россиян. Православное Рождество 7 января празднуют 58%, Старый Новый год - 47%, Крещение - 39%.