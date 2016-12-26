Как выяснили социологи Левада-Центра, таких 70%. Каждый пятый гражданин страны проведёт новогоднюю ночь в гостях. При этом только 3% собираются уехать за рубеж. Работать в праздники будут 8% участников опроса.
По данным социологов, Новый год является самым популярным зимним праздником - его планируют отмечать 95% россиян. Православное Рождество 7 января празднуют 58%, Старый Новый год - 47%, Крещение - 39%.
Источник Эхо Москвы
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