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29 декабря 2017
07:22:50

Большеглушицкий район губернии внесен в «Книгу рекордов России»

Здесь появился «Самый высокий сельский флагшток» - 35 метров. Он был установлен в самом сердце парка на площади имени 60-летия Октября, на нем гордо реет Государственный флаг Российской Федерации.

Вертикальная стойка вошла в список рекордных флагштоков во всем мире, и занимает 19 место. Большую популярность высокие флагштоки приобрели в рамках всероссийского проекта «Знамя Победы», который продлится в нашей стране до 2020 года.

 




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