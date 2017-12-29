Здесь появился «Самый высокий сельский флагшток» - 35 метров. Он был установлен в самом сердце парка на площади имени 60-летия Октября, на нем гордо реет Государственный флаг Российской Федерации.
Вертикальная стойка вошла в список рекордных флагштоков во всем мире, и занимает 19 место. Большую популярность высокие флагштоки приобрели в рамках всероссийского проекта «Знамя Победы», который продлится в нашей стране до 2020 года.
И взрослые, и дети смогут найти для себя выступление по душе
Транспортные и пешеходные объекты будут установлены на регулируемых перекрестках и переходах.
Об этом говорится в сообщении Минкомсвязи
Об этом заявили специалисты Бюро переписи США
В Новогоднюю ночь на территории Самарской области пройдет более 200 культурно-массовых мероприятий.
Народные гуляния будут шуметь во всех районах города
На заводе опровергли появившиеся ранее в прессе сообщения о том, что в 2018 году выпуск модели прекратится