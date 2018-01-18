По предварительным данным, все жертвы— граждане Узбекистана. Трагедия случилась около половины восьмого утра по московскому времени в 10 километрах от поселка Калыбай в Актюбинском районе. «Икарус» с узбекскими гражданами двигался в сторону российской границы, по трассе, соединяющей Шымкент с Самарой. При каких обстоятельствах случился пожар, пока неизвестно.

От автобуса остался лишь металлический остов. События, вероятно, развивались стремительно: выбраться из салона смогли лишь пять человек, двое из которых водители, граждане Казахстана. Остальные 52 человека погибли.

Выжившим оказывают медицинскую помощь, у пострадавших ожоги легкой степени. В районе катастрофы сейчас работают подразделения спасателей, медиков и психологов. Никаких версий, даже предварительных, в комитете по чрезвычайным ситуациям Казахстана пока не приводят. Узбекские дипломаты уже связались с коллегами из РК, они уточняют данные о гражданстве погибших.