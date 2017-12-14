Очевидцы сообщают о ДТП, информацию подтверждает и сервис «Яндекс-Пробки». Авария произошла напротив лагеря «Солнечный. По предварительным данным, водитель почувствовал себя плохо за рулем. Лесопарковое шоссе стоит в обоих направлениях.
Не секрет, что некоторые не совсем сознательные граждане предпочитают в канун Нового года пойти и срубить праздничную елку или сосну в лесном массиве
ДТП произошло в Кинельском районе губернии около 7 утра (фото)
Об этом сообщила пресс-служба университета.
По счастливому стечению обстоятельств концепция мероприятия этого года совпала со стартом Десятилетия детства, объявленного президентом
На Играх в Корее выступит студентка Поволжского государственного университета сервиса, лыжница Ольга Кучерук
Церемония вручения городской премии за достижения в парусном спорте состоится в субботу
И.о. губернатора посетит объекты благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды»