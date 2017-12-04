Очевидцы в соцсетях говорят, что причиной затора стали аварии. Сервис «Яндекс-пробки» это подтверждает. Одно ДТП случилось на Южном, второе на Автозаводском шоссе. Объезд через зону отдыха может заставить вас постоять в Портпоселке, там тоже затор.
С таким предупреждением обращается к жителям администрация города
Осталось сделать межконсольную забивку,
Работы являлись частью Всероссийской экологической акции «Живи лес»,
Подозрительную троицу приметил ночью на бульваре 50 лет Октября экипаж Росгвардии
Снег идет на большей территории губернии
С сегодняшнего дня для этого уже не нужно предоставлять СНИЛС.
Это будет спортивный родстер