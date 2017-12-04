Очевидцы в соцсетях говорят, что причиной затора стали аварии. Сервис «Яндекс-пробки» это подтверждает. Одно ДТП случилось на Южном, второе на Автозаводском шоссе. Объезд через зону отдыха может заставить вас постоять в Портпоселке, там тоже затор.