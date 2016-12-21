Владимир Путин в четверг примет участие в траурных мероприятиях, связанных с прощанием с послом России в Турции Андреем Карловым, убитым террористом. В этой связи большая пресс-конференция президента пройдёт в пятницу, 23 декабря, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, аккредитация журналистов и все остальные условия проведения пресс-конференции остаются прежними. 62-летний Карлов был застрелен в Анкаре во время выступления на открытии фотовыставки.

По сообщениям турецких властей, нападавший, являвшийся полицейским, был ликвидирован местными силами безопасности. Накануне вечером главы МИДов России и Турции - Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу - встретили в московском аэропорту Внуково гроб с телом посла России в Турции.