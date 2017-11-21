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21 ноября 2017
10:15:48

Большая часть билетов на благотворительный спектакль в Тольятти уже раскуплена

Но места еще есть, поэтому самое время позвонить в «Фонд Тольятти». Именно он является организатором большой предновогоднего вечера, все собранные средства от которого пойдут на лечение больных детей. Мероприятие проводится в Автограде уже больше 10 лет.

На сцену в качестве актеров выходят самые известные люди нашего города. В этом году постановка носит название «Обыкновенное чудо в городе Т» по мотивам пьесы Евгения Шварца в постановке Олега Сивко. Благотворительный праздник состоится в театре «Колесо» 9 декабря.




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