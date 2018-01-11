Такую услугу разработала компания «РЖД Тур», которая специализируется в области туризма и организации туристических перевозок. Это могут быть прицепные вагоны к регулярным поездам и собственные чартерные составы поездов для организованных групп туристов.
В «РЖД Тур» отметили, что города проведения мундиаля — идеальные направления, чтобы отправиться в путешествие на поезде. Стоимость такой услуги будет зависеть от многих факторов, в первую очередь — от класса подвижного состава.
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