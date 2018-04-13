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13 апреля 2018
07:18:44

Болельщики хоккейной «Лады» готовят акцию в защиту любимой команды

Они продолжают добиваться того, чтобы клуб вернули в КХЛ. Как известно, депутаты городской Думы - тоже болелщики - с такой же просьбой обратились в министерство спорта РФ.

А фанаты написали открытое письмо президенту лиги Дмитрию Чернышенко, и это письмо опубликовало издание «Советский спорт».

Теперь же любители хоккея готовят в Тольятти митинг протеста с требованием к руководству вернуть «Ладу» в регулярный чемпионат страны. Акция пройдет в воскресенье, 15 марта, возле ДС Волгарь. Начало в 13-00.

Митинг согласован с администрацией.




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