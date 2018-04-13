Они продолжают добиваться того, чтобы клуб вернули в КХЛ. Как известно, депутаты городской Думы - тоже болелщики - с такой же просьбой обратились в министерство спорта РФ.
А фанаты написали открытое письмо президенту лиги Дмитрию Чернышенко, и это письмо опубликовало издание «Советский спорт».
Теперь же любители хоккея готовят в Тольятти митинг протеста с требованием к руководству вернуть «Ладу» в регулярный чемпионат страны. Акция пройдет в воскресенье, 15 марта, возле ДС Волгарь. Начало в 13-00.
Митинг согласован с администрацией.
Об этом сообщили в МЧС региона
Заседание прошло стремительно
Накануне специалисты дорожного департамента и представители общественности провели объезд
Бетонная преграда появилась в непосредственной близости от СК «Акробат»
В 50 раз по Волге вокруг Самарской Луки отправится флотилия из 53 ялов
Морское течение Гольфстрим сильно замедлилось, достигнув минимума за последние 1600 лет
Юбилейный Международный фестиваль состоится на Федоровских лугах.