Они продолжают добиваться того, чтобы клуб вернули в КХЛ. Как известно, депутаты городской Думы - тоже болелщики - с такой же просьбой обратились в министерство спорта РФ.

А фанаты написали открытое письмо президенту лиги Дмитрию Чернышенко, и это письмо опубликовало издание «Советский спорт».

Теперь же любители хоккея готовят в Тольятти митинг протеста с требованием к руководству вернуть «Ладу» в регулярный чемпионат страны. Акция пройдет в воскресенье, 15 марта, возле ДС Волгарь. Начало в 13-00.

Митинг согласован с администрацией.