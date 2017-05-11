Таковы данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.
Согласно исследованию, 46% респондентов обращаются в государственные медучреждения, 11% — предпочитают платные клиники, 35% — лечатся самостоятельно, остальные либо не лечатся вообще (4%), либо прибегают к помощи целителей (1%).
По словам представителя ВЦИОМа Михаила Мамонова, такая ситуация свидетельствует о серьёзных проблемах в здравоохранении.
Источник Говорит Москва
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