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20 октября 2017
11:35:10

Более половины граждан России по-прежнему не верят рекламе

Об этом говорится в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения. Согласно данным опроса, доверие к рекламе остаётся низким, большинство жителей страны воспринимает её как навязанную информацию. Только 3% опрошенных рекламу воспринимают и доверяют ей, 57% говорят об обратном, ещё 38% — занимают промежуточную позицию, сообщает ВЦИОМ.

Эксперты отметили, что за последние 20 лет ситуация в этой сфере не изменилась. Рекламные ролики смотрят и слушают только 14% опрошенных, 4% смотрят рекламу в беззвучном режиме, а 1% — выключает телевизор. При этом 41% респондентов во время рекламной паузы отвлекается на другие дела, а треть переключают канал.

Источник Говорит Москва




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