Это выяснила служба исследований HeadHunter, которая провела опрос. По данным социологов, 38% граждан губернии выступают за снижение пенсионного возраста. Еще 54% опрошенных считают нынешнее значение оптимальным.

Сейчас пенсионный возраст составляют 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, за исключением некоторых видов профессий, связанных с тяжелыми условиями труда. За его повышение в нашем регионе высказались только 3% респондентов.

В качестве оптимальной они указали планку в 66 лет для мужчин и 62 года для женщин. Те из опрошенных, кто выбрал снижение, в среднем указали 54 и 50 лет соответственно.