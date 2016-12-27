Об этом заявила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова. Превышение недельных эпидемических порогов, по ее словам, зафиксировано в 42 регионах. Грипп обнаружен у 64% обследованных пациентов с симптомами простуды. При этом, максимальные уровни заболеваемости отмечаются в субъектах Центрального и Северо-Западного федеральных округов.

Последнире данные Роспотребнадзора по Самарской области гласили, что в нашем регионе эпидемический порог не превышен, тем не менее, число заболевших медленно, но верно растет, из-за чего закрыты несколько классов в школах и групп в детских садах. Главный санврач страны напомнила жителям о необходимости соблюдать меры профилактики.