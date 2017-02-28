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28 февраля 2017
10:52:23

Более 80 жилых домов построили в Тольятти за три года

Об этом сообщает мэрия города. Руководитель департамента градостроительной деятельности администрации Сергей Арзамасцев представил итоговый отчет о реализации муниципальной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Тольятти» на 2014-2016 годы.

За указанный период в городе сформированы и предоставлены под жилищное строительство 117 земельных участков общей площадью 77 га. В результате исполнения программы был введен в эксплуатацию 81 жилой многоквартирный дом, 706,6 тыс.кв.м жилья (в том числе 112 тыс.кв.м — индивидуальных жилых домов).

В рамках формирования муниципального жилфонда в 2015 году был сдан дом на ул. Льва Толстого. За счет бюджетных средств ведено в эксплуатацию 3 тыс.кв.м. жилья экономкласса. Помимо этого, были утверждены 6 постановлений мэрии по планировке территорий, внесены необходимые изменения в Правила землепользования и застройки.

В рамках программы проведена внушительная работа по подготовке проекта Генплана Тольятти, которым занимается по муниципальному контракту «ТеррНИИгражданпроект». На сегодняшний день процесс почти завершен — остались только согласование и утверждение проекта городской думой.

Фактические расходы по мероприятиям программы вылились в сумму 116,6 млн рублей, отметили в горадминистрации.




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