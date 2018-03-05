Об этом сообщает пресс-службе «Поволжуправтодор». По сведениям Приволжского Гидрометцентра, сегодня в регионе снег, местами сильный, северо-западный ветер 8-13 м/с, метель, на дорогах снежные заносы.
На федеральных магистралях работают снегоуборочные машины, которые оборудованы системами ГЛОНАСС/GPS и подключены к программному комплексу «Дортранснавигация». Дорожное покрытие обрабатывается противогололедными материалами.
ФКУ «Поволжуправтодор» призывает автовладельцев быть предельно осторожными и внимательными при движении, соблюдать скоростной режим и дистанцию, не совершать опасных маневров, не создавать препятствий для работы дорожной техники.
По сравнению с тем же месяцем прошлого года показатель вырос на 37%
Подрядные организации ФКУ «Поволжуправтодор» переведены на усиленный режим работы
Региональной базой для подготовки стал центр медицины катастроф
О том, что мужчине, который рыбачил на Волге, стало плохо, правоохранителям рассказал очевидец.
Игроки скорее всего согласятся на это
Выписанные сотрудниками ГИБДД штрафы он оплачивать не спешил
Как рассказали в ГИБДД, это случилось в минувшие выходные