Энергетики сообщили, что недоразумение уже устранено, и потребителям направлены корректные квитанции.

"Ошибка возникла при формировании электронных квитанций. Специалисты энергокомпании оперативно обнаружили ее и уже разослали электронные счета с корректными данными", - сообщила "Интерфаксу" представитель пресс-службы ПАО "Дальневосточная энергетическая компания". Энергокомпания уже принесла извинения потребителям, получившим некорректные плтежки.

По данным "ДЭК", счета с ошибочными данными получили 35 абонентов в приморском городе Артеме. На сайте энергокомпании также размещен список лицевых счетов, владельцы которых получили неправильные квитанции. Так, одному из абонентов выставили счет за потребление почти 100 млн квт/ч.

В свою очередь местные СМИ разместили одну из квитанций более чем на 2,8 млн рублней, полученную одной из жительниц Артема.