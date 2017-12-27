Энергетики сообщили, что недоразумение уже устранено, и потребителям направлены корректные квитанции.
"Ошибка возникла при формировании электронных квитанций. Специалисты энергокомпании оперативно обнаружили ее и уже разослали электронные счета с корректными данными", - сообщила "Интерфаксу" представитель пресс-службы ПАО "Дальневосточная энергетическая компания". Энергокомпания уже принесла извинения потребителям, получившим некорректные плтежки.
По данным "ДЭК", счета с ошибочными данными получили 35 абонентов в приморском городе Артеме. На сайте энергокомпании также размещен список лицевых счетов, владельцы которых получили неправильные квитанции. Так, одному из абонентов выставили счет за потребление почти 100 млн квт/ч.
В свою очередь местные СМИ разместили одну из квитанций более чем на 2,8 млн рублней, полученную одной из жительниц Артема.
Источник Интерфакс
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