Как сообщили в горадминистрации, адресный перечень объектов дворовых территорий, планируемых к благоустройству, пополнился. К 51 двору, утвержденному ранее, добавились еще 166 объектов. Таким образом, в 2017 году работы будут вестись, по меньшей мере, на 217 придомовых территориях.
Программой предусмотрено обустройство пешеходные дорожек и тротуаров, оборудование детских и спортивных площадок, ремонт фасадов домов и т.д.
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