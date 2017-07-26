Как сообщили в горадминистрации, адресный перечень объектов дворовых территорий, планируемых к благоустройству, пополнился. К 51 двору, утвержденному ранее, добавились еще 166 объектов. Таким образом, в 2017 году работы будут вестись, по меньшей мере, на 217 придомовых территориях.

Программой предусмотрено обустройство пешеходные дорожек и тротуаров, оборудование детских и спортивных площадок, ремонт фасадов домов и т.д.