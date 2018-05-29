Как отмечают операторы, спрашивают в основном о ценах на бензин, пособиях, переработке мусора. Звонки в четырех колл-центрах принимают около 800 операторов. Впервые в этом году диспетчерам помогают волонтеры. Если вопрос требует уточнений или его можно начать решать, не дожидаясь прямой линии, волонтер организует моментальную обратную связь.

Если операторы колл-центра заняты, вопрос запишет автоответчик. Как обещают организаторы "Прямой линии", все вопросы попадут в базу и дойдут до президента. Телефон единого центра обработки сообщений – 8-800-200-40-40, СМС можно послать на номер 0-40-40. "Прямая линия" начнётся 7 июня в полдень мск. Трансляцию будут вести телеканалы "Россия", "Россия 24", "Первый ", "ОТР".