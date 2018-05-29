слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1
29 мая 2018
10:47:40

Более 150 тысяч вопросов поступило в колл-центр по подготовке "Прямой линии" с президентом

Как отмечают операторы, спрашивают в основном о ценах на бензин, пособиях, переработке мусора. Звонки в четырех колл-центрах принимают около 800 операторов. Впервые в этом году диспетчерам помогают волонтеры. Если вопрос требует уточнений или его можно начать решать, не дожидаясь прямой линии, волонтер организует моментальную обратную связь.

Если операторы колл-центра заняты, вопрос запишет автоответчик. Как обещают организаторы "Прямой линии", все вопросы попадут в базу и дойдут до президента. Телефон единого центра обработки сообщений – 8-800-200-40-40, СМС можно послать на номер 0-40-40. "Прямая линия" начнётся 7 июня в полдень мск. Трансляцию будут вести телеканалы "Россия", "Россия 24", "Первый ", "ОТР".

Источник Маяк




Последние новости Тольятти

29 мая
15:05
Тольяттинскому ОМОН требуются кадры

В том числе, и для бумажной работы...

29 мая
14:07
В Тольятти подготовили афишу праздничных мероприятий к Дню Города

В это всокресенье скучать не придется ни взрослым, ни детям

29 мая
13:47
В Тольятти по вине невнимательной матери попала в больницу 9-летняя девочка

У дома № 12«А» ул.Автостроителей накануне произошло ДТП

29 мая
13:17
Половодье в Тольятти не сбавляет обороты

Приток в Куйбышевское водохранилище остается высоким

29 мая
12:45
В Тольятти автоледи на легковушке врезалась в столб и перевернулась

ДТП произошло сегодня утром в восьмом квартале

29 мая
12:40
АВТОВАЗ открыл набор сотрудников в службу инжиниринга

Здесь ждут как выпускников вузов, так и высококвалифицированных специалистов

29 мая
12:38
В Тольятти пройдут «Богатырские игры-2018»

Традиционный турнир по силовому экстриму состоится в День России, 12 июня


© 1998-2018 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
РЕЦЕПТ МОЛОДОСТИ И КРАСОТЫ
18+