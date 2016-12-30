Они будут нести дежурство и охранять общественный порядок на трех открытых площадках, где в Тольятти пройдут праздничные мероприятия. Напомним, в ночь с 31декабря на 1 января жителей будут развлекать у ДС «Волгарь», на Центральной площади и в Парке Культуры и отдыха Комсомольского района.

Наряды полиции выставят и в традиционных местах массового гуляния. Это Парк Победы, Фанни-Парк, Парк Центрального района, площадь Денисова, ДК «ТоАЗ». Кроме того, внимание полицейские уделят местам массовых гуляний, а также стратегически важным городским объектам.

Мероприятия, приуроченные к празднованию Рождества Христова, пройдут в ночь с 6 на 7 января 2017 года в 19 культовых учреждениях православной епархии. В охране общественного порядка будет задействовано 146 полицейских, в том числе сотрудники кинологической службы.