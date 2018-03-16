Как сообщили компании «РЖД», они отправятся по самым востребованным направлениям в период с 27 апреля по 12 мая. В случае повышенного спроса на перевозки пассажиров, количество дополнительных поездов на ряде направлений может быть увеличено, либо в уже назначенные составы могут быть включены дополнительные вагоны.

Подробную информацию о графике поездов и их движении, а также о стоимости проезда можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».