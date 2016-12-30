В Федеральный бюджет за 11 месяцев было перечислено около 19,5 миллиардов рублей. В ведомстве подвели предварительные итоги работы в 2016 году. первый Было озвучено, что самарские таможенники за год изъяли контрафакт на сумму 29,5 млн. рублей, выявили свыше 500 административных нарушений, возбудили 6 уголовных дел по факту контрабанды наркотиков и валютных махинаций. Как отметили в пресс-службе, Самарская таможня успешно выполнила намеченные плановые показатели.