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30 декабря 2016
10:28:54

Более 137 тонн санкционных товаров уничтожили в уходящем году на Самарской таможне

В Федеральный бюджет за 11 месяцев было перечислено около 19,5 миллиардов рублей. В ведомстве подвели предварительные итоги работы в 2016 году. первый Было озвучено, что самарские таможенники за год изъяли контрафакт на сумму 29,5 млн. рублей, выявили свыше 500 административных нарушений, возбудили 6 уголовных дел по факту контрабанды наркотиков и валютных махинаций. Как отметили в пресс-службе, Самарская таможня успешно выполнила намеченные плановые показатели.




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