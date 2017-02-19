Поединок перенесли из-за ухудшившегося состояния здоровья американца. Руководство организации Bellator назовет дату боя между российским бойцом смешанного стиля Федором Емельяненко и американцем Мэттом Митрионом в ближайшее время. Об этом Емельяненко заявил после победы россиянина Анатолия Токова над американцем Франсиско Франса на шоу Bellator 172.
"Мне очень жаль, что я сегодня не могу выступить. Мы с Мэттом серьезно готовились к бою, но, к сожалению, получилось так, что Мэтт оказался в больнице по состоянию здоровья. В ближайшее время Скотт (Кокер, президент Bellator) сообщит, на какую дату будет перенесен бой", - сказал Емельяненко.
В активе 40-летнего Емельяненко 40 боев (36 побед, четыре поражения), а 38-летнего Митриона - 16 (11 побед, пять поражений).
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