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01 марта 2017
08:04:47

Блокирование «скорой» в правительстве хотят приравнять к пьяному вождению

Минздрав предлагает ужесточить наказание для водителей за непропуск скорой помощи и приравнять этот проступок к вождению в нетрезвом виде, пишет gazeta.ru. По словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, соответствующий законопроект уже был разработан ее ведомством.

Если закон будет принят, ГИБДД за данное нарушение сможет лишать водителей прав на срок от года до полутора лет, а также накладывать штраф в размере 30 тыс. рублей.

Министр надеется, что такая мера позволит «образумить сразу всех» водителей.

Эксперты отмечают, что похожая инициатива ранее уже была внесена в Госдуму, поэтому проект Минздрава в парламент, скорее всего, даже не попадет




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