Он выполнен уже на 97%, сообщил замруководителя департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации Владимир Мамедов. Осталось нанести разметку термопластиком и сделать планировку обочин. Из семи запланированных к ремонту автомагистралей дорожники пока не приступили только к одной – на ул. Горького.

Довольно активно ведется карточный ремонт дорог — из 32,5 сделано 14 тысяч квадратных метров. Ямочный ремонт выполнен на 9 тысячах квадратных метров, причем за последнюю неделю – 1200 квадратных метров на одиннадцати улицах.

Вот уже три недели ведется ремонт дворовых территорий. В работе из 49 объектов находятся 12. Восемь имеют готовность 80%, два – 70%. Еще два объекта на улице Есенина стали ремонтироваться совсем недавно.