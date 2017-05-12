Погодную карту Европейской территории России сейчас формирует циклон. Он несет в Поволжье холодный воздух и влажность Северной Атлантики, поэтому временами будут идти дожди. В ночь на воскресенье на почве снова ожидаются заморозки.

Такая неустойчивая и холодная погода сохранится в регионе еще как минимум неделю. Причем, синоптики не видят в этом никакой аномалии. Подобные явления вполне укладываются в норму майского климата.

Специалисты посчитали: в 20 веке столь мощные вторжения арктического воздуха, когда среднесуточная температура опускалась ниже +8°, в последний месяц весны случались ежегодно и продолжались в среднем около 6 дней.