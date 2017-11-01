Большая часть объектов, за которые взялись в рамках программы «Формирования комфортной городской среды», находится в стадии завершения, сообщили в горадминистрации. Принимающая комиссия посетила двор 70-го дома по ул. Баныкина, в котором ремонтировали проезды, тротуары и пешеходные дорожки.

Фото: горадминистрация Тольятти

Жители дома давно нуждались в устройстве асфальтового покрытия. Осенью во дворе скапливалось большое количество воды, из-за чего грунт размывало. По словам гендиректора управляющей организации «Статус» Ольги Постниковой, подрядчики выполнили серьезную работу по выравниванию уровня асфальтового покрытия, что позволило решить многолетнюю проблему.

Как отметили члены комиссии, в целом основной объем работ на участке уже завершен, но есть ряд замечаний по устройству пешеходных дорожек, которые подрядчик обещал устранить до конца недели.

По данным горадминистрации, всего в этом году в Тольятти предусмотрен ремонт 225 объектов, из них 146 уже готово, 52 находится в работе. Из 27 объектов, средства на которые выделяются в рамках аукциона, приступили к работе на 24.