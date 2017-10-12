Глава города Сергей Анташев обозначил именно этот срок. И поручил руководителю департамента городского хозяйства Вадиму Ерину довести дату завершения работ до подрядных организаций и управляющих компаний. Последние на выполнение заявок жителей получают субсидии из городского бюджета.

Такая практика применяется уже несколько лет, и в этом году в рамках договоров выполняются работы по 198 объектам. Спортивные площадки разыгрывались на аукционах. Часть из них уже в стадии завершения, но есть и такие, где до финала еще далеко.

Так произошло в Комсомольском районе. Как отметил глава местной администрации Артем Анисимов, в поселке Поволжском спортивная площадка сделана только на 50%, а в школе №55 и того меньше – на 30%.

В общем и целом по программе формирования комфортной городской среды из 225 объектов работы ведутся на 183 (из них 88 выполнены), по 15 объектам идут конкурсные процедуры. И пока не приступили к работам на 27 объектах.