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21 декабря 2017
08:30:30

Благотворительный «Фонд Тольятти» включен в реестр НКО-иностранных агентов

Как сообщает Минюст, решение принято по итогам рассмотрения заявления, поступившего от организации. "Мы сами подали заявление, потому что "Фонд Тольятти" в 2017 году выиграл грант и получил деньги от фонда "КАФ", а фонд "КАФ" получил эти средства от посольства Великобритании", - рассказал "Интерфаксу" исполнительный директор "Фонда Тольятти" Борис Цирульников.

"Фонд Тольятти" учрежден в марте 1998 года для финансирования социальных, благотворительных, культурных и иных общественно полезных инициатив. С фондом сотрудничают более 70 бизнес-структур, в том числе "АвтоВАЗ", "Куйбышевазот", Сбербанк, "СИБУР Холдинг", торгово-промышленная палата Тольятти, а также практически все СМИ города.

Попечительский совет фонда возглавляет глава города Сергей Анташев.




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