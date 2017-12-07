В среду, 6 декабря, на заседании Думы г.о. Тольятти городской бюджет был принят во втором чтении. По результатам работы согласительной комиссии утвержденные в первом чтении параметры несколько изменились. Так, на 2018 год собственные доходы города увеличились на 120 млн рублей. Общий объём доходов с учетом поступлений из вышестоящих бюджетов вырос на 186,7 млн руб., на эту же сумму увеличена расходная часть бюджета. Размер дефицита остался прежним.

Главный финансовый документ города сохранил социальную направленность. Как отметил руководитель департамента финансов администрации Григорий Гильгулин, в бюджете заложены средства на исполнение майских указов президента в части повышения средней заработной платы педагогических работников в трех отраслях - «Образование», «Культура», «Физкультура и спорт».

Учтены расходы на услуги по социальному такси для инвалидов второй группы, нуждающихся в гемодиализе, на софинансирование работ по лесовосстановительным мероприятиям, на восстановительные работы в первом муниципальном доме на ул. Пугачевской, 40. Будут выделены субсидии ТОСам и некоммерческим организациям на реализацию общественно значимых мероприятий, предусмотрены средства на благоустройство города.

Таким образом, с учетом поправок согласительной комиссии, доходы бюджета на 2018 год утверждены в размере 6,927 млрд руб., расходы – 7,162 млрд руб., дефицит составил 235 млн рублей.

Участники заседания отметили, что бюджет получился сбалансированным и социально ориентированным. Глава города Сергей Анташев поблагодарил депутатов за конструктивную совместную работу:

- Как бы тяжело нам не давалось решение социальных вопросов исходя из возможностей бюджета, общими усилиями мы нашли золотую середину. Я благодарю депутатов всех фракций за понимание приоритетных стратегических задач и желаю всем нам успешного исполнения бюджета.