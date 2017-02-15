Власти Тольятти заложили в бюджет свыше 3 млн руб. дополнительно на поддержку предпринимательства и развитие физкультуры и спорта. Эти деньги необходимы для получения субсидий из вышестоящих бюджетов, размер которых составит более 23 млн рублей, пояснили в горадминистрации.
Средства, выделенные департаменту экономического развития, будут направлены на субсидии малому и среднему бизнесу. Управлению физкультуры и спорта мэрии добавили 275 тыс руб. Эти деньги обеспечат софинансирование расходов на закупку спортивного оборудования для СДЮСШОР № 7 «Акробат». Для этих нужд вышестоящие власти планируют предоставить тольяттинской спортшколе субсидию в размере 2,8 млн рублей.
Необходимые изменения в бюджет были одобрены сегодня на очередном заседании думы Тольятти.
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