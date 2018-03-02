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02 марта 2018
12:52:29

Бизнесмен из Самарской области пришел грабить банк в Екатеринбурге

Мужчина 50 лет купил пневматический пистолет, явился в учреждение, но попытка не удалась - его задержали, сообщает Волга Ньюс. Правоохранители выяснили, что гражданин залез в большие долги и решился на преступление, чтобы рассчитаться по ним.

По словам задержанного, у себя на родине он был успешным предпринимателем, занимался продажей горюче-смазочных материалов. Но фирма обанкротилась, и предприниматель оказался должен различным организациям более 10 млн рублей.  

Сейчас гражданин, который ранее не был судим, даёт признательные показания, начал сотрудничать со следствием.




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