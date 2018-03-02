Мужчина 50 лет купил пневматический пистолет, явился в учреждение, но попытка не удалась - его задержали, сообщает Волга Ньюс. Правоохранители выяснили, что гражданин залез в большие долги и решился на преступление, чтобы рассчитаться по ним.
По словам задержанного, у себя на родине он был успешным предпринимателем, занимался продажей горюче-смазочных материалов. Но фирма обанкротилась, и предприниматель оказался должен различным организациям более 10 млн рублей.
Сейчас гражданин, который ранее не был судим, даёт признательные показания, начал сотрудничать со следствием.
На особом контроле находятся все гидротехнические сооружения компании «Т Плюс».
ГИБДД города сообщает об этом после подведения итогов рейдов, которые прошли в последнем зимнем месяце
В большинстве случаев полнолуние бывает только раз в месяц
Медики, согласившиеся на работу в селах, смогут получить около 700 тысяч рублей
АВТОВАЗ в марте продлил программу обновления парка по схеме trade-in
Только картофеля планируется засеять на площади более 60 гектаров
Свою личную страницу в социальной сети гражданка использовала для того, чтобы унизить достоинство человека и группы лиц