Федеральная антимонопольная служба настаивает на снижение тарифов на дальние пассажирские перевозки. Как пояснил замглавы ведомства Александр Редько, речь идет о цифре 10%. Свое решение специалисты ФАС обосновали тем, что на снижение стоимости перевозок идут авиакомпании. И все чаще пассажиры делают выбор в пользу самолетов, а не поездов.
Еще одним шагом, который, по мнению антимонопольной службы, позволит Федеральной пассажирской компании выйти в плюс, станет обновление подвижного состава.
Источник НСН
В течение дня - порывистый ветер юго-западного направления с усилением до 15-18 м/с...
Она проводилась в отношении 98 учреждений, рассказали в областном кабмине...
В ГИБДД сообщили подробности...
В ГИБДД напомнили о смене резины и требованиях к знаку "Шипы"...
Необходимо ужесточать уголовную ответственность за избиение медиков, считает Леонид Рошаль...
"Его сняли с рейса авиакомпании "Ютэйр", который направлялся во Внуково", рассказала представитель аэропорта...
Туристам надо знать правила, и тогда никаких инцидентов быть не должно...