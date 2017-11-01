Федеральная антимонопольная служба настаивает на снижение тарифов на дальние пассажирские перевозки. Как пояснил замглавы ведомства Александр Редько, речь идет о цифре 10%. Свое решение специалисты ФАС обосновали тем, что на снижение стоимости перевозок идут авиакомпании. И все чаще пассажиры делают выбор в пользу самолетов, а не поездов.

Еще одним шагом, который, по мнению антимонопольной службы, позволит Федеральной пассажирской компании выйти в плюс, станет обновление подвижного состава.