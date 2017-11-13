Об этом сообщает Федеральная пассажирская компания.
РЖД с 3 ноября временно прекратили продажу дешевых билетов на будущий год. Федеральная антимонопольная служба пригрозили транспортной монополии санкциями. В итоге, цены на плацкарт решили не повышать.
Источник НСН
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