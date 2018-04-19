Об этом сообщила сегодня пресс-служба футбольного клуба «Крылья Советов». Первую игру на новом стадионе самарская команда сыграет против воронежского «Факела» в рамках 35 тура Первенства ФНЛ.
Эта встреча состоится 28 апреля, в субботу, в 18:00. Продажа билетов начнется 23 апреля. Их можно будет приобрести и в Тольятти, в ТЦ "Русь на Волге", но только с 24 числа.
В связи с требованием FIFA к тестовым матчам, количество билетов на первую игру ограничено. Вход на «Самара Арену» для всех категорий болельщиков и возрастных групп – платный. Билетная программа на второй тестовый матч "Крылья Советов" – "Кубань", который состоится 6 мая, будет опубликована позднее.
Фото: kc-camapa.ru
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