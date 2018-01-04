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04 января 2018
09:20:25

Биатлонные гонки Кубка мира возвращаются на телеэкраны

Сегодня в немецком Оберхофе стартует очередной этап. В течение четырёх дней там пройдут спринт, гонки преследования и эстафеты среди мужчин и женщин. Сегодня пройдёт женская спринтерская гонка на 7,5 км. Начало в 14-30. Прямую трансляцию будет вести канал Матч ТВ.

 




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