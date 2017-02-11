Скандал с участием спортсменов принял такие обороты, что в ситуацию решил вмешаться Международный союз биатлонистов.

Примирение россиянина Антона Шипулина и француза Мартена Фуркада состоится перед телекамерами во время спринтерской гонки. Как ожидается, спортсмены пожмут друг другу руки, рассказал комментатор Дмитрий Губерниев в эфире телеканала «Матч ТВ».

На публичном примирении настаивает Международный союз биатлонистов и национальные сборные, передает RT. Шипулин и Фуркад должны были поговорить еще накануне во время утренней тренировки в рамках чемпионата мира в австрийском Хохфильцене. Этого, однако, так и не произошло из-за того, что сборные занимались на разных трассах.

Острая фаза конфликта, к которому приковано внимание всех поклонников биатлона, началась 9 февраля. Сначала на смешанной эстафете Фуркад задел россиянина Александра Логинова, а затем перекрыл траекторию Шипулину почти на финише. Во время церемонии награждения оба спортсмена не стали пожимать руку французу, после чего тот демонстративно покинул пьедестал, но затем все-таки вернулся. На той эстафете Франция завоевала серебро, а Россия – бронзу.

Главный тренер российской сборной Александр Касперович заявил, что вместе со своими подопечными планирует пригласить французов на чай, чтобы устранить конфликт.