В выходные многие видели висящую над городскими улицами белую дымку и чувствовали уже знакомую «утреннюю свежесть». Сильнее всего «повезло» жителям Центрального района, где, судя по всему, накопление вредных примесей в приземном слое атмосферы было наиболее интенсивным.

От белого шлейфа не спасало и бегство в лес – дышать там тоже было не слишком приятно. В администрации уже несколько раз предупредили о том, что в городе действует режим неблагоприятных метеоусловий. По последним данным он продлится до 19-00 сегодняшнего дня.