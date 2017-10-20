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20 октября 2017
08:12:39

Безработных тольяттинцев приглашают поработать вахтой

Центр занятости населения проведет «День предприятия», свои предложения на котором представит соискателям Ликинский автобусный завод «Группы ГАЗ». Представители предприятия проинформируют об условиях работы  и представят вакансии по специальностям:

- электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах от 2 разряда, заработная плата от 40000 рублей;

- маляр, работающий с нитроэмалевыми красками, от 2 разряда, заработная плата от 40000 рублей.

Условия работы: полный соц.пакет, проживание за счет предприятия, компенсация питания и проезда.

На «Дне предприятия» ждут, в том числе, бывших работников АВТОВАЗа, «АвтоВАЗАгрегата» и его дочерних предприятий. При себе иметь паспорт и трудовую книжку. Мероприятие состоится 24 и 25 октября с 9 утра до 4 часов дня по адресу: ул. Свердлова, 45а.




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