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05 мая 2017
13:56:58

"Бессмертный полк" в Тольятти: точки сбора, маршруты, количество участников

"Бессмертный полк" объединит в этом году еще больше тольяттинцев. По расчетам организаторов, 9 мая в ряды праздничных колонн, которые пройдут по улицам нашего города, неся в руках фотографии воевавших предков, встанут свыше 20 тысяч человек.

Будет организовано сразу 3 шествия: самое масштабное - в Автозаводском районе, а также в микрорайонах Поволжский и Шлюзовой. Итак, несколько слов о том, где собираются участники. В «новом городе» местом сбора обозначен участок улицы Юбилейной напротив стадиона «Спутник».

Фото: vk.com/tlt_official

В этом году заявка на Автозаводский район подана сразу на 20 тысяч человек, для сравнения: в прошлом году в ряды «Бессмертного полка» встали порядка 10-12 тысяч тольяттинцев. Поскольку предполагается, что колонна будет в 2 раза шире, то пойдет она не по Революционной, как раньше, а по четной стороне ул. Юбилейной – от пересечения Свердлова до «Волгаря». Здесь в районе 11 утра состоится минута молчания и запуск воздушных шаров в небо.

Фото: vk.com/tlt_official

Стоит особо отметить, что шествие праздничной колонны в «новом городе» будет сопровождать музыка, звучащая на волне радио «Август» - официального партнера мероприятия. Разумеется, это будут песни военных лет. По сути, мы и сами будем организаторами, поскольку именно из эфира радио «Август» будет объявлено начале минута молчания и запуске шаров.

Что касается Шлюзового, то здесь шествие начнется раньше – ориентировочно в 9.15. Сбор в 9.00 на территории школы №75. В Поволжском участники собираются также в 9 на территории 25ой школы. Заявка на эти два микрорайона подана на 2 тысяч человек.




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