Празднование Дня Победы прошло в Тольятти во всех районах города: состоялись военный парад, авиашоу, салюты и одно из самых трогательных и масштабных мероприятий – шествие «Бессмертного полка».

Фото: Аркадий Эстрин

Судя по всему, в городе поставлен рекорд по количеству участников – как считает один из организаторов «Бессмертного полка» в Тольятти Аркадий Эстрин, общее количество человек в составе колонны только в Автозаводском районе превысило 25 тысяч человек. Шествие двигалось по Юбилейной - от Свердлова до Парка Победы. При этом многие присоединялись к шествию уже на середине пути или из Парка, поэтому реальных участников мероприятия было гораздо больше.

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Фото: vk.com/tlt_official

Тольяттинцы запечатлели на камеры фотоаппаратов трогательный и символичный момент – над колонной «Бесмертного полка» пролетели журавли.

Фото: Юлия Шелепова vk.com/avtomobilnaj_stolica

Участник "Бессмертного полка" Тигран Оганесов об увиденном:



"Мы только начали движение в колонне Бессмертного полка, когда протяжный и удивленный «ах» заставил вскинуть головы вверх. В чистом голубом небе, над головами живых, над фотографиями ушедших, над шарами и флагами, пролетал журавлиный клин. Уже одно это было чудом. Я раньше всего один раз видел журавлей над Тольятти, они тогда летели очень высоко, еле угадываясь в осеннем небе.

А сегодня клин пролетал очень низко, пожалуй, только чуть выше домов, наверно поэтому он появился так внезапно, проскользнув над деревьями, а потом поплыл вдоль улицы, нам навстречу. В восхищении люди выворачивали головы, провожая взглядами больших красивых птиц, давно ставших символом памяти фронтовиков, которых уже нет, места которых в нашем строю мы сегодня заполнили.

А потом случилось и вовсе уж удивительное. Клин вдруг развернулся и некоторое, пусть не продолжительное время, но летел вдоль колонны назад. Затем еще один разворот и птицы вернулись на свой маршрут, словно ускорились, набрали высоту и быстро исчезли в ярком до слёз небе.

Я видел этот маневр своими глазами, и не я один. Этот журавлиный вираж заставил сжаться сотни сердец. И сегодня никто, никакими умными доводами меня не разубедит в моей светлой вере, что это был ЗНАК, ЗНАК СВЫШЕ. Они до сей поры с времен тех давних…"

Завершилось шествие "Бессмертного полка" в Тольятти у Парка Победы - здесь состоялась минута молчания и под песню "Журавли" запуск воздушных шаров - в небо взмыли уже сотни белых журавлей и шаров, на которых тольяттинцы написали имена своих воевавших предков.

Фото: радио "Август"

Добавим, акция "Бессмертный полк" состоялась также в мкр Шлюзовой и Поволжский. Ее информационным партнером по традиции стала радиостанция "Август".