В День Победы с портретами своих родных они прошли колоннами по улицам городов страны. Такие данные приводит официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В Тольятти эта акция памяти прошла уже в пятый раз. В ней приняли участие более 20 тысяч жителей города. Они прошли по улице Юбилейной от Свердлова до дворца спорта «Волгарь». Был в этой колонне и глава города Сергей Анташев.
Также шествие состоялось в микрорайоне Шлюзовой.
Фото: Администрация Тольятти
В четверг поздно вечером наши хоккеисты проиграли команде Чехии
Как обычно по весне они становятся следствием гидравлических испытаний коммунальщиков
16 мая наши футболисты встретятся с командой «Носта» из Новотроицка
ДТП произошло накануне в Борком районе губернии
Об этом сообщил руководитель департамента дорожного хозяйства и транспорта Павел Баннов
Звоните в отдел кадров по телефону: 25-95-68.
Торжественная церемония приветствия легендарного трофея состоится 13 мая на площади Куйбышева.