В День Победы с портретами своих родных они прошли колоннами по улицам городов страны. Такие данные приводит официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В Тольятти эта акция памяти прошла уже в пятый раз. В ней приняли участие более 20 тысяч жителей города. Они прошли по улице Юбилейной от Свердлова до дворца спорта «Волгарь». Был в этой колонне и глава города Сергей Анташев.

Также шествие состоялось в микрорайоне Шлюзовой.

Фото: Администрация Тольятти