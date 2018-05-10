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10 мая 2018
07:26:52

«Бессмертный полк» объединил десять миллионов четыреста тысяч россиян

В День Победы  с портретами своих родных они прошли колоннами по улицам городов страны. Такие данные приводит официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В Тольятти эта акция памяти прошла уже в пятый раз. В ней приняли участие более 20 тысяч жителей города. Они прошли по улице Юбилейной от Свердлова до дворца спорта «Волгарь». Был в этой колонне и глава города Сергей Анташев.

Также шествие состоялось в микрорайоне Шлюзовой.

Фото: Администрация Тольятти




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