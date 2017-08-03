Порядка 1,5 млрд рублей будет потрачено на ремонт магистралей и внутриквартальных проездов. Львиная доля средств поступила из вышестоящих бюджетов, пояснили в горадминистрации.
К исполнению самого крупного контракта подрядчик приступил 11 апреля, выполнена уже половина. Улица Спортивная значится в списке дорог, до которых дорожники еще не добрались. Зато завершен ремонт на таких значимых для города трассах как Южное и Комсомольское шоссе.
В ближайшее время в Тольятти начнется ремонт внутриквартальных проездов и дворовых территорий. До конца года планируется отремонтировать 36 объектов.
Не останутся без внимания и дороги частного сектора. Отсыпка дорог асфальтогранулятом начнутся после 7 августа, когда будут подведены итоги соответствующего аукциона.
В горадминистрации добавили, что в этом году подход к выбору объектов капитального ремонта в городе принципиально изменился. Дороги, которые необходимо ремонтировать в первую очередь, определяли сами жители.
Кроме того, тольяттинские активисты контролируют ход ремонта. Представители ОНФ и общественных советов города участвуют в приемке объектов и следят за соблюдением сроков выполнения работ.
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