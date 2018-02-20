И отправляться через два-три часа после него, сообщил в интервью генеральный директор «Транспортной дирекции чемпионата мира по футболу 2018 года в РФ» Кирилл Поляков.

"Желательно прибыть на вокзал минут за 40 до отправления поезда, но посадка в дополнительные поезда в отдельных случаях может начинаться и раньше", — сказал он.

Поляков отметил, что пропускная способность вокзалов во время чемпионата будет увеличена. Предусмотрена установка дополнительных рамок, досмотрового оборудования и персонала, которые будут обеспечивать досмотр.

"На всех вокзалах, откуда отправятся дополнительные поезда, будут присутствовать сотрудники нашей дирекции. Они будут одеты в специальную форму. При любой проблеме болельщик сможет обратиться к ним за помощью: если потерял билет, опоздал на поезд и т.д.", — добавил глава дирекции.

21-й чемпионат мира по футболу FIFA будет проходить с 14 июня по 15 июл. Россия впервые в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах РФ.