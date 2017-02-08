Соответствующую поправку приняла Госдума на сегодняшнем пленарном заседании.

Согласно ранее действовавшему положению Жилищного кодекса, который теперь утратил свою силу, бесплатная приватизация должна была закончиться 1 марта этого года. Этот срок сдвигался уже 6 раз, напомнил первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев. На этот раз, по его словам, изначально предлагалось продлить его только для тех категорий, которые в этом, с точки зрения депутатов, нуждаются.

Однако, после многочисленных обращений граждан и обсуждения данной темы с председателем правительства Дмитрием Медведевым, было решено оставить это право бессрочным для всех.