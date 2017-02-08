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08 февраля 2017
16:17:49

Бесплатная приватизация жилья бессрочно продлена для всех россиян

Соответствующую поправку приняла Госдума на сегодняшнем пленарном заседании.

Согласно ранее действовавшему положению Жилищного кодекса, который теперь утратил свою силу, бесплатная приватизация должна была закончиться 1 марта этого года. Этот срок сдвигался уже 6 раз, напомнил первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев. На этот раз, по его словам, изначально предлагалось продлить его только для тех категорий, которые в этом, с точки зрения депутатов, нуждаются.

Однако, после многочисленных обращений граждан и обсуждения данной темы с председателем правительства Дмитрием Медведевым, было решено оставить это право бессрочным для всех.

Источник Эхо Москвы




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